Число счастливых россиян достигло исторического максимума, показал опрос

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума за время социологических исследований с 1990 года, главными причинами счастья граждане называют семью, детей и крепкое здоровье, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Высокий процент счастливых социологи зафиксировали во всех социально-демографических группах. Тем не менее, отмечают во ВЦИОМ, молодые респонденты в возрасте 18-24 лет и люди с высоким, по их оценкам, достатком более оптимистичны в этом вопросе (95% и 94% соответственно), нежели люди преклонного возраста (82% в группе старше 60 лет) и участники опроса, жалующиеся на материальное положение (63%).
В апреле прошлого года индекс был на отметке 68 пунктов, в ноябре — 66 пунктов. Предыдущий максимум (70 пунктов) ВЦИОМ зафиксировал в октябре 2015 года, а минимальное значение индекса (6 пунктов) социологи наблюдали в феврале 1992 года.
"Среди знакомых и близких 35% респондентов преобладают счастливые люди, больше недовольных жизнью в своем окружении наблюдают 12%. Каждый второй опрошенный (50%) отмечает примерно равное количество тех и других", — отмечается в материалах исследования.
На основе этих ответов социологи рассчитали индекс социального счастья, который показывает, преобладают ли в окружении респондентов счастливые или несчастливые люди. Он может принимать значение от 10 до 90 пунктов: чем выше, тем более счастливыми россияне кажутся другим россиянам. Значение этого индекса немного выросло — с 55 пунктов осенью прошлого года до 58 пунктов весной 2017 года. Показатель, по данным ВЦИОМ, был чуть выше в 2012 году (62 пункта), в апреле 2014 года (61 пункт) и марте 2015 года (60 пунктов).
"Однако здоровье занимает первые строчки и в списке причин, заставляющих чувствовать себя несчастными (6%). Недовольство и грусть также вызывают материальные трудности (9%), низкие зарплаты и задержки выплат (6%), плохое положение дел в стране (6%)", — говорится в исследовании.
ВЦИОМ также рассчитал глобальный индекс счастья по методике Gallup, респонденту предлагалось ответить на вопрос, счастливым или несчастным он себя ощущает в связи с событиями в личной жизни. Индекс составил 65 пунктов (74% сказали, что счастливы, а 9% — что несчастливы). В прошлом году, по данным Gallup International, это был 51 пункт, а индекс счастья в масштабах всего мира составлял 59 пунктов.
"Все эти факторы стимулируют эмоциональный подъем. Вместе с тем не стоит забывать, что основными "генераторами" счастья продолжают оставаться факторы личной жизни. Это говорит о том, что люди продолжают уходить во "внутренний мир" семьи, в меру сил отвлекаясь от проблем "внешнего мира", которые продолжают восприниматься ими как весьма болезненные", — отметил Чернозуб, комментируя результаты опроса.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводили с 31 марта по 2 апреля 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.