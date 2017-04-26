Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью в Европе

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Более четырех тысяч человек пострадали от вспышки кори в Европе в текущем году, Роспотребнадзор просит россиян учитывать это при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.

"В странах европейского региона с начала 2017 года наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью. Общее число пострадавших составляет более четырех тысяч человек… В некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы. Также отмечены случаи заражения медицинского персонала", — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, случаи заболеваний зарегистрированы в 14 странах: Австрия, Румыния, Болгария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Франция, Германия, Швеция, Италия, Португалия, Исландия, Испания, Швейцария.

Отмечается, что распространение кори стало возможным на фоне низкого уровня иммунизации населения стран Европейского региона и отсутствия ограничительных мероприятий в очагах болезни. В настоящее время, как отмечает Роспотребнадзор, европейские специалисты пытаются локализовать эпидемическую ситуацию, в том числе проводят вакцинацию, лабораторные исследования и широкую санитарно-просветительскую работу.

"Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок", — отмечается в сообщении.