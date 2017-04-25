"Почта России" внедряет в мегаполисах проект по борьбе с очередями

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости/Прайм. "Почта России" планирует до конца года распространить на все города-миллионники проект по борьбе с очередями, частью которого является оптимизация управленческого персонала и повышение зарплат линейным сотрудникам, заявил журналистам гендиректор "Почты" Дмитрий Страшнов.

"Задача — к концу года во всех городах-миллионниках эту систему наладить", — сказал Страшнов. Он пояснил, что в городах-миллионниках особенно сильно развита электронная торговля, вследствие чего нагрузка на почтовые отделения выше, поэтому проект будет распространяться, в первую очередь, в мегаполисах.

"Если мы до конца года (а такая цель стоит перед нами) снимем эту проблему во всех городах-миллионниках, а не только в Москве, то это будет такой серьезный прорыв. Это будут обычные отделения, это просто изменение технологического процесса и системы мотивации и перестраивание каких-то базовых алгоритмов работы", — сказал Страшнов.

Пилотный проект по борьбе с очередями был запущен в Москве в феврале. В его рамках компания оптимизирует 486 штатных единиц в аппаратах управления почтамтов. Высвобожденные средства будут направлены на повышение заработных плат работникам почтовых отделений.

С 1 апреля для начальников отделений связи и их заместителей введены KPI (ключевые показатели эффективности), 100-процентное выполнение которых позволит увеличить их совокупный доход на 38% и 51% соответственно. При этом окладная часть заработной платы вырастет в среднем на 9% и 17%. Таким образом, ежемесячные выплаты им могут возрасти до 70-75 тысяч рублей с нынешней средней зарплаты в 53 тысячи рублей.

Почтальонам планируется повысить зарплаты примерно до 25 тысяч рублей в месяц (сейчас у почтальонов около 20 тысяч рублей при среднерыночной зарплате курьеров в Москве в 22-23 тысячи рублей), операторам — до 30 тысяч рублей (сейчас оператор получает 24,670 тысячи рублей).