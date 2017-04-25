Пробки в Москве достигли 8 баллов

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов во вторник, на северо-востоке МКАД зафиксировано крупное ДТП, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

В Москве 8 баллов. Крупное ДТП на северо-востоке МКАД, и глухо стоящее Садовое. — Яндекс.Пробки (@yandexprobki) 25 апреля 2017 г.

​Ранее власти Москвы предупреждали горожан о затруднении движения на дорогах столицы и ликвидации парковочных мест из-за работ по программе "Моя улица" и просили автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Согласно сообщению ЦОДД, движение на Садовом кольце ограничено на четырех полосах. Также движение из-за работ на Бульварном кольце и в районе Якиманской набережной. Благоустройство улиц продлится до конца августа. Также на время проведения работ в городе ликвидируют парковочные места в районах благоустройства.