Росимущество просит разрешить ему дарить изъятых животных, а не убивать их

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Росимуществу‎ приходится выставлять на аукционы или уничтожать изъятых у браконьеров животных, которые не попадают под природоохранное законодательство. Ведомство предлагает разрешить ему безвозмездно передавать животных, изъятых у браконьеров, в природоохранные и научные организации, сообщил глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

Сейчас млекопитающие, которые не входят в Красную книгу и не ‎охраняются международными конвенциями, при конфискации у браконьеров попадают на баланс Росимущества. Например, к таким животным относятся виды водных млекопитающих — моржей, тюленей, касаток. При этом ведомство не может передать их безвозмездно в какую-либо организацию в природоохранных и научно-просветительских целях.

‎"Сегодня указанные пойманные млекопитающие подлежат исключительно реализации (на аукционе — ред.) или уничтожению, если никто на аукцион не вышел, причем силами или в рамках правомочий Росимущества", — сказал Пристансков на заседании комитета по проведению Года экологии.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Ищенко В Даурском заповеднике задержали двоих браконьеров

"У нас есть ситуация с рысью, которая была изъята у браконьеров без ноги. фонд некоммерческий провел операцию, выхаживал её, а потом суд постановил изъять её у фонда и выставить на торги. Такая рысь никому не нужна. Фонд был готов взять безвозмездно, нет, суд постановил выставить на реализацию", — сказал он.

‎Росимущество предлагает разрешить ведомству передавать животных в природоохранные, культурные и научные организации в просветительских целях. Пристансков отметил, что ведомство также предлагает расширить перечень таких организаций — передавать животных не только государственным, но и коммерческим, и некоммерческим учреждениям.

"Я думаю, для многих это близко к шоку, узнать, что у нас такое творится в законе", — ‎сказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он назвал такую ситуацию лакуной в законодательстве, "которую надо срочно исправить".‎ Сейчас МПР и Минсельхоз готовят поправки в постановление правительства, отметил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.