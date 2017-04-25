Лунгин прокомментировал идею захоронить тело Ленина: раскола не будет

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Любое решение вопроса о захоронении тела Владимира Ленина не приведёт к расколу общества, считает режиссёр и сценарист, член совета Фонда увековечения памяти жертв политических репрессий (Фонд памяти) Павел Лунгин.

"Я считаю, что никакого раскола общества не будет. Мне кажется, что даже то значение, которое придают, в общем такой символической фигуре из какого-то папье-маше органического состояния, мне кажется, что не это существенно. Но я уверен, что раскола общества не будет", — сказал Лунгин на пресс-конференции во вторник в ответ на просьбу высказать мнение о дискуссии вокруг захоронения тела Ленина.

По его мнению, само захоронение будет представлять собой "чисто ритуальное, символическое решение".

"Ленина нет уже, нет больше его идей, от этого всего осталась только или жестокая сталинская репрессивность, или другой путь развития, то есть будем ли мы делить страну на опричнину и остальных, на своих и на чужих", — добавил режиссёр.