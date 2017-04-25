Лунгин прокомментировал идею захоронить тело Ленина: раскола не будет

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Любое решение вопроса о захоронении тела Владимира Ленина не приведёт к расколу общества, считает режиссёр и сценарист, член совета Фонда увековечения памяти жертв политических репрессий (Фонд памяти) Павел Лунгин.
61.7%Да, тело нужно предать земле
27%Нет, Ленин был ключевой фигурой в истории страны
11.2%Мне все равно
По его мнению, само захоронение будет представлять собой "чисто ритуальное, символическое решение".
"Ленина нет уже, нет больше его идей, от этого всего осталась только или жестокая сталинская репрессивность, или другой путь развития, то есть будем ли мы делить страну на опричнину и остальных, на своих и на чужих", — добавил режиссёр.