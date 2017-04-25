Чайка: "воры в законе" все еще играют большую роль в оргпреступности

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "Воры в законе" по-прежнему играют значительную роль в организованной преступности, для улучшения борьбы с которой необходимо эффективнее использовать все уголовно-правовые механизмы, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о законности и правопорядке в 2016 году.

"Значительную роль в организованной преступной среде по-прежнему играют криминальные авторитеты ("воры в законе"), выполняющие организационные, идеологические и контрольные функции. С учетом крайне редкого привлечения к уголовной ответственности криминальных лидеров и авторитетов необходимо эффективнее использовать все уголовно-правовые механизмы для повышения результативности борьбы с организованной преступностью", — следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно докладу, анализ состояния организованной преступности показывает, что в 2016 году сохранилась тенденция к снижению количества преступлений участников организованных групп (преступных сообществ).

"Если в 2014 году было расследовано 13 771 преступление данной категории, в 2015 году — 13 735, то в 2016 году — 12 581", — следует из доклада.

Всего в 2016 году в РФ было зарегистрировано 2 160 063 преступления (в 2015 году — 2 388 476, в 2014 году — 2 190 578).