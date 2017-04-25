Медведев поделился своими детскими воспоминаниями о библиотеке

ОМСК, 25 апр – РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев рассказал, как его в детстве не пускали читать книги для старшеклассников в детской библиотеке.

"Я всегда вспоминаю, как я первый раз в жизни пришел в детскую библиотеку. Это было в Ленинграде. Библиотека, как я помню, была на улице, где я жил, но я решил совсем маленький, но я уже давно много читал как раз именно того, о чем говорили здесь: Жюль Верна, Майн Рида, еще кого-то. Я был примерно во втором или третьем классе", — вспомнил он.

"Меня библиотекарь встретила. Спрашивает: "В каком ты классе?" и говорит: "Не, не, не. Тебе, мальчик, туда не надо, вот книжки для первого, второго класса – вот здесь и выбирай", — поделился Медведев.

Глава правительства признался, что сейчас мир очень изменился, и, конечно, надо оградить детей от плохой литературы.

"Но мы понимаем, что их запросы и требования отличаются от наших запросов и требований 20-, 30-, 40-летней давности. И они познают мир из самых разных источников. Именно поэтому современная система библиотек должна быть несколько иной, чем она была до широкоплосного интернета — с электронными носителями и, конечно, с хорошей подборкой книг в обычном исполнении. Будем этим заниматься", — констатировал он.