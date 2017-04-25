В центре Петербурга пройдет акция против передачи Исаакия РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Представители оппозиции выйдут 1 мая объединенной колонной в центре Петербурга на согласованную властями акцию, митингуя против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, сообщила депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководитель фракции Партии роста Оксана Дмитриева.

"Шествие и митинг единой оппозиционной градозащитной колонны 1 мая по Невскому и митинг на Марсовом поле согласован", — написала депутат в Twitter.

Ожидается, что в акции примут участие оппозиционные партии и общественные и градозащитные организации.

Городские власти традиционно не комментируют согласование массовых акций.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций.