Медведев рассказал о возможном изменении статуса педагогов допообразования

ОМСК, 25 апр – РИА Новости. Статус педагога дополнительного образования в РФ может быть приравнен к статусу педагога общеобразовательной школы, однако пока вопрос требует проработки, заявил во вторник председатель правительства РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на культурном форуме партии в Омске.

"Статус педагога дополнительного образования, это абсолютно справедливый вопрос, мы продолжим работу — будем предлагать приравнять в полном объеме это статус к педагогу общеобразовательной школы, можем пойти по такому пути", — сказал Медведев.

"Но, пока что, что называется, если будет меняться статус педагога в общеобразовательной школе, будет меняться статус педагога и дополнительного образования, там тоже могут быть изменения", — добавил премьер-министр.