Эксперт прокомментировал идею о штрафах за пользование пиратскими сайтами

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Штрафы для пользователей нелегальным контентом в интернете — мера преждевременная, считает глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что Россия нуждается в более жёстком антипиратском законодательстве, поэтому в Минкультуры будет разрабатываться закон, предусматривающий штрафы для пользователей, которые скачивают нелегальный контент.

"Я считаю, что штрафовать пользователей, то, что предлагает Минкультуры РФ — это крайняя мера, усилия государства должны быть сконцентрированы на том, чтобы уничтожить пиратский бизнес. Пока у нас такая огромная индустрия пиратства, вводить какие-то штрафы — это мера преждевременная", — сказал Бырдин на круглом столе, посвященном проблеме интернет-пиратства.

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявлял РИА Новости, что ведомство не поддерживает подобную инициативу, так как пользователи не умеют отличать легальный контент от нелегального.