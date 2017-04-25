В Госдуму внесли проект об упрощении процедуры получения вида на жительство

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Группа депутатов "Справедливой России" во главе с председателем партии Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает упрощение процедуры подачи заявления о выдаче вида на жительство в РФ для граждан некоторых иностранных государств.

В настоящий момент, в соответствии с действующим законодательством РФ, иностранный гражданин, признанный носителем русского языка и подающий в российские органы заявление о получении вида на жительство, обязан предоставить также справку из полномочного иностранного государства, подтверждающую обращение этого иностранного гражданина с заявлением об отказе от имеющегося у него гражданства иностранного государства.

Однако получение вышеуказанной справки невозможно ввиду отказа о ее выдаче со стороны властей отдельных государств, в частности, Украины и некоторых стран СНГ, отмечают разработчики проекта закона. Они поясняют, что уведомительная процедура отказа от гражданства в таких государствах не предусмотрена.

Согласно законопроекту, при подаче заявления о выдаче вида на жительство в РФ граждане иностранных государств, входящих в перечень, установленный правительством, не должны предоставлять справку, подтверждающую обращение данного иностранного гражданина с заявлением об отказе от имеющегося у него гражданства иностранного государства.

"Проект федерального закона… направлен на устранение положений законодательства, делающих невозможным в настоящий момент получение вида на жительство и гражданства Российской Федерации для граждан отдельных государств, которые при этом были признаны носителями русского языка", — говорится в пояснительной записке к документу.

Принятие данного проекта федерального закона необходимо, чтобы не допустить несправедливости, при которой такие лица не имеют возможности жить в той стране, в которой они хотят жить только по причине упорства и бескомпромиссной, ничем не обоснованной позиции властей государства, гражданами которого эти люди являются, отмечают разработчики законопроекта.