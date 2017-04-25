Медведев признался, что прочитал за год лишь одну книгу в бумажном виде

ОМСК, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что читает больше, чем средний американец, при этом только одну книгу в прошлом году он прочел в бумажном виде, остальные — электронные.

"Насчет статистики мне трудно комментировать цифры о том, сколько читает наш гражданин, сколько читает американец. Я просто не знаю, сколько читает американец. Я для себя отметил, что я прочел в прошлом году больше книг, чем средний американец. Но уже само по себе это неплохо", — сказал Медведев на культурном форуме "Единой России".

"Честно говоря, лишь одна книга была напечатана. Все остальное, в силу определенных привычек, прочел в электронной форме", — добавил он.

Медведев отметил, что из-за электронных книг сложно вести учет того, сколько читают россияне. При этом премьер оценил удобство электронных книг, так как, по его словам, можно "скачать" большое количество литературы, однако при этом часто нарушаются авторские права.

"Правда, скажем по-честному, часто такая литература распространяется с нарушением авторских прав. Именно поэтому статистка в этом смысле довольно сложная в этой сфере", — добавил он.