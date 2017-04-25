В Генпрокуратуре сообщили о раскрытии более 97% коррупционных преступлений

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Раскрываемость коррупционных преступлений в РФ "по-прежнему остается высокой", превышая 97%, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о законности и правопорядке в 2016 году.

"Раскрываемость преступлений по-прежнему остается высокой и составляет более 97 %", — следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно докладу, после внесения изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ и выделения мелкого взяточничества в отдельный состав преступления, "бытовая коррупция" (передача взяток до 10 тысяч рублей) была отсортирована от "значимых преступлений, представляющих повышенную общественную опасность".

В 2016 году МВД, ФСБ и другие ведомства выявили на 16 % больше преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ (с 619 до 720). На столько же больше зарегистрировано преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размере либо причинивших особо крупный ущерб (с 3,8 тысяч до 4,4 тысяч).