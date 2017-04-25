Песков назвал реновацию жилья в Москве обоснованной и целесообразной

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Проект реновации жилого фонда Москвы абсолютно обоснован, целесообразен, кидать деньги в топку на ремонт этого жилья было бы преступно, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что о сути этого проекта мэр Москвы Сергей Семенович Собянин докладывал президенту. Проект абсолютно обоснованный, он очень амбициозный в том плане, что сроки, по масштабу не имеет аналогов, наверное, в новой истории России, но и Москва тоже велика по своим размерам", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что на встрече с главами районов жители были взволнованы и высказывали опасения, что их права могут быть нарушены.

"Целесообразность этого проекта, то есть обновление этого старого разрушающегося жилищного фонда, вряд ли у кого-то вызывает сомнения", — добавил он.

Отвечая на дополнительный вопрос, не предполагается ли вносить какие-либо изменения в проект реновации в связи с этим, Песков сказал: "Ну, это же не догма. Суть проекта, безусловно, остается прежняя, как это докладывалось главе государства".

"Суть очень простая: огромный жилой фонд, который нет смысла капитально ремонтировать — это просто кидать деньги в топку — от этого жилого фонда нужно избавляться, потому что кидать в топку деньги граждан, которые они собирают и платят за капремонт, — это преступно, поэтому преследуются абсолютно благие цели", — отметил Песков.

В феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой крупномасштабной программе сноса столичных пятиэтажек. В программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.