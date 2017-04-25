В Приморье назвали слухи о куртке губернатора за 500 тысяч рублей вбросом

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Распространяемые СМИ слухи о куртке губернатора Приморья Владимира Миклушевского за 500 тысяч рублей являются "вбросом" и "враньем", заявила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Приморья Олеся Ясевич.

Ранее в СМИ и блогах началось обсуждение вопроса о стоимости куртки, в которой Миклушевский пришел на субботник. Куртка губернатора напоминает продукцию бренда Louis Vuitton, примерная стоимость похожей курточки этого бренда составляет до 500 тысяч рублей. Однако ряд блогеров усомнились в качестве одежды и отметили, что курточка не полностью соответствует описанию на сайте Louis Vuitton и может оказаться подделкой из Китая.

"Мы слухи и заказные вбросы не комментируем! Куртка губернатора не стоит 500 тысяч — это фантазии и вранье местных провокаторов, которое тиражируют некоторые СМИ", — рассказала агентству Ясевич.