Общий ущерб России от коррупции за год превысил 78 млрд рублей

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ущерб от коррупционных преступлений в России по итогам 2016 года превысил 78 миллиардов рублей, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о законности и правопорядке.

"В 2016 году зарегистрировано 32 924 преступления коррупционной направленности, что на 1,4 % больше, чем в 2015 году. Сумма причиненного ими ущерба составила более 78 миллиардов рублей", — следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно докладу, наблюдавшаяся последние годы тенденция к уменьшению зарегистрированных коррупционных преступлений "не отражала реального масштаба совершаемых деяний с учетом их высокой латентности". В 2015–2016 годах тенденция "сменилась небольшим ростом их числа".