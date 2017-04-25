Медведев назвал агрессией преследование авторов, чьи работы еще не вышли

ОМСК, 25 апр — РИА Новости. Преследование авторов произведений, которые еще не вышли в свет, это проявление агрессии, иногда воплощающейся в преступные деяния, и нетерпимости, следует быть гораздо терпимее и внимательно относиться к тому, что происходит, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Низкий уровень культуры, конечно, бьет сразу же по всем сторонам нашего общества. Я не буду приводить здесь разных очень тяжелых примеров, у вас их тоже предостаточно. Они касаются всего спектра нашей жизни, начиная от политики и заканчивая семейными отношениями. Естественно, все это тормозит наше развитие", — сказал Медведев на форуме "Единой России" "Культура — национальный приоритет".

Он подчеркнул, что зачастую "вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству просто появляется агрессия и нетерпимость".

"Мы эту агрессию видим. Кстати, эта агрессия иногда воплощается и в преступные деяния. Или иногда по сути сводится к преследованию автора, произведения которого еще никто не видел. Поэтому нам нужно в этом смысле быть гораздо более терпимыми, очень внимательно относится к тому, что происходит", — заявил глава правительства.

В ноябре 2016 года после анонса о выходе в 2017 году картины "Матильда", рассказывающей о романе наследника престола Николая Романова (Николая II) и знаменитой балерины Матильды Кшесинской, представители общественного движения "Царский крест" назвали этот фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры".

В апреле текущего года зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская заявила, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма "Матильда", исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария фильма, который был представлен авторами в министерство культуры для получения государственного финансирования. В отрицательном заключении эксперты указывают на то, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Поклонская в связи с этим направила письмо в Генпрокуратуру с результатами экспертизы "Матильды".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".

Кроме того происходили случаи нападок не только на фильмы, но и на выставки. Так, осенью 2016 года в Центре фотографии братьев Люмьер по требованию активистов организации "Офицеры России" была закрыта выставка "Джок Стерджес. Без смущения". Активисты обвинили владельцев галереи в распространении детской порнографии. В 2015 году лидер православного общественного движения "Божья воля" Дмитрий Цорионов по прозвищу Энтео вместе со своими сторонниками устроил разгром скульптуры 60-70-х годов на выставке в Манеже "Скульптуры, которых мы не видим". Он считал, что выставленные работы оскорбляют чувства верующих.