Медведев: нужно подавлять соблазн объяснить художнику, что делать

РИА НОВОСТИ. МЕДВЕДЕВ: НУЖНО ПОДАВЛЯТЬ СОБЛАЗН ОБЪЯСНЯТЬ ХУДОЖНИКУ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЭТО ВАЖНЕЙШИЙ ПРИНЦИП ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ТВОРЧЕСКИМИ ЛЮДЬМИ