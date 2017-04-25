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Общество

Лохотрон для альтруистов. О лжеблаготворителях и тех, кто с ними борется

16:3025.04.2017
(обновлено: 16:45 25.04.2017)
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© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюрыДенежные купюры
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Лариса Жукова. Защитить общество от мошенников в сфере благотворительности становится все затруднительнее. Они совершенствуют свои преступные навыки и умело обходят закон: например, регистрируя фирму — клон известного благотворительного фонда и получая доверенность на сбор денег от нуждающихся. Борьба с лжеволонтерами разворачивается не только в России, но и во всем мире. Подробнее — в материале РИА Новости.

Россия — щедрая душа

Подавляющее большинство россиян — 85% — регулярно участвует в благотворительности. Это как пожертвования в благотворительные фонды и храмы, так и прямая помощь конкретным людям, милостыня, а также передача вещей нуждающимся. Таковы данные исследования QIWI и Ipsos Comcon за 2015 год. Тогда Россия заняла восьмое место по объему частных пожертвований в благотворительные организации по отношению к размеру ВВП, опередив благополучные в экономическом плане Швецию и Норвегию.

И хотя больше половины жителей страны до сих пор предпочитают жертвовать средства и продукты лично в руки нуждающимся, больше четверти опрошенных выбирают денежные переводы в некоммерческие организации и специальные ящики в общественных местах. Именно на их великодушии наживаются лжеблаготворители.

Улыбающаяся девушка
© Fotolia / olly
"Возьми кредит, побирушка!". Как собрать деньги на бизнес краудфандингом

"Лжеволонтеры собирают деньги на "детишек” на перекрестках, стучатся в окна машин, караулят людей при выходе из Большого театра. Даже если им подают немного, то помноженное на количество людей в Москве — собираются огромные деньги. Эти деньги идут в карманы руководителей нечестных фондов, созданных и зарегистрированных конкретно для мошенничества и обогащения. Никакой благотворительности там нет", — написала на своей странице в Facebook одна из основателей ассоциации фондов "Все вместе" Екатерина Бермант.

В феврале "Все вместе" начали борьбу с мошенниками. Организаторы кампании составили Декларацию о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки. Документ подписали представители более 40 благотворительных организаций России: все фонды — участники кампании заявили, что не проводят ежедневные наличные сборы в общественных местах: такую технологию чаще всего применяют мошенники.

© Fotolia / DANВолонтерская организация
© Fotolia / DAN
Волонтерская организация

Послание за посланием

Даже такие крупные фонды, как "Подари жизнь" Чулпан Хаматовой и Дины Корзун, не защищены законодательством. Так, в Красноярске Елена и Олег Чипизубовы, представляясь сотрудниками этой организации, обобрали сердобольных земляков на миллион рублей.

Как выяснили следователи, Чипизубова "от имени" Чулпан Хаматовой получала пожертвования и нанимала сотрудников, которые по ее указанию брали кредиты в банках. При этом лжефонд благотворительностью не занимался.

Ложная благотворительность наносит урон репутации известных фондов
© РИА Новости . Антон Денисов
Ложная благотворительность наносит урон репутации известных фондов

Красноярский краевой суд отказался закрыть контору. Несмотря на то что закон об НКО запрещает регистрировать организации с одинаковым названием, он постоянно нарушается. Суды не закрывают клоны, ссылаясь на то, что Гражданский кодекс охраняет названия только коммерческих организаций. Этим правом и пользуются мошенники, создающие НКО и собирающие денежные средства якобы на благотворительность. Таким образом, за последние годы в стране было зарегистрировано около 30 благотворительных фондов с названием "Подари жизнь".

Представители фонда "Подари жизнь" подали кассационную жалобу, в которой сослались на послание президента Федеральному собранию. Владимир Путин поручил до 15 марта урегулировать механизм деятельности и поддержки социально ориентированных НКО. В Госдуме заверили, что поручение выполнено, но "без ревизии законодательства".

© Фото : предоставлено фондом "Подари жизнь"Мобильное приложение фонда "Подари жизнь"
© Фото : предоставлено фондом "Подари жизнь"
Мобильное приложение фонда "Подари жизнь"

Денежная линия жизни

Эксперты связывают появление лжефондов с так называемой нищенской мафией. Вместо "беременных цыганок" и "инвалидов войны" на улицы теперь выходят опрятные подростки в цветных футболках, с яркими воздушными шарами, аксессуарами и прозрачными ящиками для "благотворительности". Чаще всего мошенники вербуют школьников и студентов, которым платят до 20% от собранных ими за день денег. На ящики приклеивают фотографии "умирающих" детей, а псевдоволонтерам кратко описывают легенду, найденную в интернете.

За редким исключением, истории "больных" совпадают с реальными. Более того, самые опытные мошенники связываются с настоящими родителями и обязуются пересылать им небольшую сумму — чтобы в этой афере не нашлось потерпевших. Это одна из причин, по которым правоохранительные органы не могут завести уголовное дело.

Задержание. Архивное фото
© Fotolia / chatsimo
В Чечне задержали лже-благотворителя, собравшего 15 миллионов рублей

Но самым безопасным методом являются уличные сборы в абстрактный фонд с названием вроде "Поможем детям", "Светлое сердце помощи", "Линия жизни", "Свет надежды" и так далее. Чаще всего у псевдоволонтеров есть с собой даже ксерокопии доверенности организации на сбор денег — именно поэтому их нельзя привлечь за попрошайничество. При этом мало кто из россиян знает о том, что настоящие благотворительные фонды крайне редко проводят акции в общественных местах — только во время официально заявленных мероприятий, например, в рамках фестиваля.

По разным оценкам, за день лжеволонтер может собрать от одной до десяти тысяч рублей. Если это несколько точек в городе, на каждой из которых работает хотя бы пять представителей псевдофонда, выручка за день может достигать нескольких сотен тысяч рублей, а за месяц — десятков миллионов рублей. Более точно прибыль таких "благотворительных" организаций оценить сложно — во-первых, они не ведут отчетную деятельность, во-вторых, неизвестно их точное количество.

© Fotolia / absolutЛюди гуляют по улице Варшавы
© Fotolia / absolut
Люди гуляют по улице Варшавы

Проклятие Америки

Один из самых крупных рынков для мошенников в этой сфере находится в США. Только зарегистрированных НКО в Америке свыше полутора миллионов, а оборот нелегальных фондов — более миллиарда долларов.

В 2015 году ежедневная газета Tampa Bay Times опубликовала список "50 худших благотворительных организаций". По данным журналистов, из 1,3 миллиарда долларов на реальную помощь нуждающимся пошли лишь четыре процента. Все остальное лжефонды тратили на себя.

Среди таких организаций были фонды помощи детям, раковым больным, пострадавшим от наводнений, инвалидам. "Худшей" же оказалась компания Kids Wish Network, основанная в 1997 году. За десять лет она получила свыше 110 тысяч долларов от сердобольных американцев, и только три цента с каждого доллара действительно были перечислены детям. Остальные деньги пошли на развитие личного бизнеса основателей фонда.

Офис компании Microsoft
© AP Photo / Ted S. Warren
СМИ: 80% средств Гейтса на благотворительность оседают в США и Европе

Однако даже самые известные благотворительные организации вызывают подозрения у американской общественности. Так, критике не раз подвергался фонд Билла и Мелинды Гейтс: собрав многие миллионы долларов пожертвований, супруги незаконно тестировали лекарства от рака на девочках в Индии. Кроме того, в свое время компания выдала Всемирной организации здравоохранения грант в 2,5 миллиарда долларов на развитие евгеники — учения о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств.

Автомобили Международного Комитета Красного Креста в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Геращенко
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Красный Крест узурпировал международное право в России
Общественники критикуют и Американский Красный Крест: годовой доход его президента Марши Эванс (Marsha J. Evans) составлял почти 652 тысячи долларов, при том что только 39 центов с каждого собранного доллара действительно направлялись нуждающимся. Вопросы возникли и к президенту ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций): по данным журналистов, он получал свыше миллиона долларов в год, тогда как самим детям отправляли лишь 14 центов с одного доллара.

Как и в России, в США тоже непросто привлечь мошенников к ответственности. Дело в том, что американское законодательство не едино для разных штатов — именно эти юридические пробелы позволяют мигрировать и процветать псевдофондам. Кроме того, лжеблаготворители в США редко собирают деньги прямо на улице, чаще всего это сборы по телефону или в интернете.

Вид на Нью-Йорк. Архивное фото
© AFP 2017 / Stan Honda
В Нью-Йорке туристов предупредили о буддийских "монахах"-мошенниках
В 2014 году New York Times сообщила о росте компаний, которые незаконно размещают корзины для пожертвований по всему городу. "Они стали нашим проклятием", — эмоционально оценила это явление комиссар департамента полиции Нью-Йорка Кэтрин Гарсия.

Своеобразную уловку придумала компания Thrift Land: по всему штату она установила больше тысячи корзин с лейблами действующих благотворительных фондов. Туда люди приносили свою одежду — для нуждающихся. Вместо этого организаторы акции продавали вещи. Таким образом они выручили больше десяти миллионов долларов. Прокуратуре Нью-Йорка удалось доказать факт мошенничества и заставить компанию выплатить 50 тысяч долларов штрафа, а также 650 тысяч долларов тем фондам, названия которых были незаконно использованы.

© Fotolia / ivan kmit"Отмывание" денег
© Fotolia / ivan kmit
"Отмывание" денег

Пенза начинает и выигрывает

В России же борьба с лжеблаготворителями только начинается. В основном она ведется силами простых граждан. Так, больше года шла битва с мошенниками в Пензе. Ее вел исполнительный директор фонда "Гражданский союз" Олег Шарипков, хорошо понимающий принципы прозрачной работы благотворительных организаций.

"В 2015 году Пензу наводнили молодые выходцы из Средней Азии в белых накидках с надписью "Помоги детям" и ящиками для пожертвований. Впервые я увидел их зимой на перекрестке. Два молодых человека подходили к останавливающимся на светофоре машинам, показывали водителям ящики с надписью — явно просили денег. Таким же явным было и то, что это — мошенники", — рассказал он изданию "Филантроп".

Для ребенка, фотографию которого они размещали на своих ящиках для пожертвований, действительно ранее проходил благотворительный сбор денег. Но к моменту появления мошенников в городе он был уже закрыт. Шарипков и его единомышленники подняли шум: начали писать об этом мошенничестве в соцсетях, привлекать журналистов, обращаться в ГИБДД. Тогда нелегальные волонтеры исчезли из улиц.

Салон красоты. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
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Сделаем красиво: мошенники под видом врачей обирали жителей Пензы

Спустя пару месяцев появилась вторая волна мошенников. На этот раз это были подростки в желтых куртках с надписью "Гражданский активист" и такими же прозрачными ящиками для денег, на которых было название фонда — "Аурея". "У нас (реальных благотворителей. — Прим. ред.) никто бы не стал работать на улице в будний день без информации в СМИ и рекламы акции", — объясняет Шарипков. Но лжеблаготворители оказались еще более подготовленными: они показывали документы — свидетельство, договор, доверенность, контакты мамы ребенка, которому собираются деньги.

Когда же широкое освещение в прессе привело к тому, что пензенцы перестали давать деньги мошенникам, руководители липового фонда нанесли "ответный удар": обратились в  прокуратуру, центр по борьбе с экстремизмом, полицию, Минюст и Следственный комитет, обвиняя Шарипкова в создании преступного сообщества и работу на иностранные спецслужбы. Тот продолжил борьбу.

"Мы решили не сдаваться и, проанализировав имеющуюся информацию, собрали пакет документов, материалов, ссылок на интернет-сайты, написали письма в МВД, прокуратуру, Следственный комитет, Минюст и в приемную губернатора".

Полиция начала работу, и летом 2016 года "активисты" исчезли. Несмотря на то что формально привлечь к уголовной ответственности их было нельзя, фактически мошенникам не дали собирать деньги ни сами граждане, ни правоохранительные органы.

Однако, покинув Пензу, лжеволонтеры "Ауреи" и прочих фальшивых фондов появились во множестве других городов России. Неравнодушные граждане продолжают бороться своими силами: так, в Петербурге, Белгороде и Курске идет кампания #противлжеволонтеров. Каждый день активисты рассказывают, где именно появились новые группы мошенников, и предупреждают сограждан о новых способах обмана.

Как проверить работу фонда самостоятельно

1. Изучите сайт и соцсети фонда: там должны быть актуальные новости и постоянные обновления. Список проверенных организаций есть на сайте ассоциации "Все вместе". 

2. Отметьте: есть ли у фонда специальные программы для волонтеров или сотрудничество с проверенными организациями.

3. Сравните отчеты на сайте фонда и на сайте Минюста: совпадают ли цифры.

4. Проверьте, есть ли договор между фондом и организацией, на территории которой установлен ящик, если сборы проводятся наличными, а также имеется ли акт о вскрытии ящика и кассовая книга.

5. Узнайте, есть ли расписки благополучателей о том, что деньги дошли.

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