Один из скверов в Москве назовут в честь Чингиза Айтматова

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что одному из скверов в Южном административном округе столицы присвоят имя писателя Чингиза Айтматова.

Ранее сообщалось, что городская комиссия по наименованиям поддержала проект создания сквера имени Айтматова в Южном округе.

"Скверу на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе в ЮАО присвоим имя выдающегося писателя Чингиза Айтматова", — написал Собянин в Twitter.

По данным ЮНЕСКО, Айтматов — один из самых читаемых авторов современности. Его назвали классиком литературы еще при жизни. Романы Айтматова переведены более чем на 176 языков и изданы в 128 странах тиражом более 100 миллионов экземпляров. Писатель ушел из жизни в 2008 году в клинике немецкого Нюрнберга, не дожив полгода до своего 80-летия. В 1990-2000 годах писатель был послом Киргизии в странах Бенилюкса и прожил около полутора десятков лет в Брюсселе.