В МВД считают, что запрет на регистрацию детей в соцсетях не имеет смысла

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. МВД России не поддерживает введение запрета для использования социальных сетей детьми до 14 лет и регистрацию аккаунтов по паспортам, так как невозможность обеспечения соблюдать эти нормы делает их бессмысленными, заявил замначальника управления "К" МВД России Александр Вураско во вторник на Слете детских советов при уполномоченном по правам ребенка.

В апреле депутат Госдумы Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, призванный урегулировать деятельность социальных сетей. Законопроект, в частности, предусматривает запрет на регистрацию в соцсетях детей до 14 лет, а также обязывает всех остальных пользователей указывать при регистрации персональные данные.

"МВД в принципе не закрывает и ничего не запрещает. Поэтому я прокомментирую скорее как IT-специалист. Данная мера, на мой взгляд, не имеет смысла до тех пор, пока не будет возможен объективный контроль за ее соблюдением. Объективный контроль за ее соблюдением на сегодняшний день невозможен в принципе. Социальные сети не могут контролировать возраст детей, которые там регистрируются, даже если ввести регистрацию по паспорту", — сказал Вураско.

Он пояснил, что дети смогут для регистрации использовать паспорт своих домашних, либо просто найти данные в сети, где их вполне достаточно.

"Поэтому с этой точки зрения я не поддерживаю такую инициативу", — заключил Вураско.