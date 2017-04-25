Аксенов назвал ректора КФУ "гирями на ногах вуза" и пообещал его отставку

ЛЕНИНО (КРЫМ), 25 апр — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал отправить в отставку ректора Крымского федерального университета (КФУ) Сергея Донича, назвав его "гирями на ногах вуза".

В понедельник Аксенов инициировал проведение 5 мая заседания возглавляемого им Наблюдательного совета Крымского федерального университета (КФУ), чтобы выразить недоверие ректору вуза Сергею Доничу. Ранее глава Крыма неоднократно подвергал критике руководство университета за неэффективность работы.

"Сейчас вот ректора, господина Донича отправим в отставку, который является якорем, гирями на ногах КФУ. Так что медицина тоже вздохнет", — сказал Аксенов в ходе выездного заседания крымского правительства в поселке Ленино на востоке Крыма.

В структуру КФУ входит семь высших учебных заведений, семь колледжей и несколько научных организаций. Среди наиболее известных – Крымский госуниверситет имени Георгиевского, готовящий работников медицинских специальностей.

Ректор КФУ накануне сказал журналистам, что уйдет в отставку только по решению министерства образования и науки РФ, которое является учредителем вуза.

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