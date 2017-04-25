Аксенов назвал ректора КФУ "гирями на ногах вуза" и пообещал его отставку

ЛЕНИНО (КРЫМ), 25 апр — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал отправить в отставку ректора Крымского федерального университета (КФУ) Сергея Донича, назвав его "гирями на ногах вуза".
"Сейчас вот ректора, господина Донича отправим в отставку, который является якорем, гирями на ногах КФУ. Так что медицина тоже вздохнет", — сказал Аксенов в ходе выездного заседания крымского правительства в поселке Ленино на востоке Крыма.
В структуру КФУ входит семь высших учебных заведений, семь колледжей и несколько научных организаций. Среди наиболее известных – Крымский госуниверситет имени Георгиевского, готовящий работников медицинских специальностей.
Ректор КФУ накануне сказал журналистам, что уйдет в отставку только по решению министерства образования и науки РФ, которое является учредителем вуза.
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