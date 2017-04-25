Депутат предложил заменить эвакуацию машин нарушителей блокировкой колес

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал утопией предложение исключить из Правил дорожного движения (ПДД) знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, но предложил свое решение проблемы отсутствия исчерпывающих критериев расстановки запрещающих знаков – замена эвакуации автомобиля за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки на блокировку колес.

Депутат готов инициировать обсуждение этого вопроса в Госдуме, чтобы затем уже в проработанном виде внести законодательную инициативу на рассмотрение парламента, заявил Лысаков РИА Новости.

Издание "Коммерсант" написало о том, что Верховный суд рассмотрит возможность исключения из ПДД знаков, запрещающих остановку и стоянку автомобилей (знаки 3.27 и 3.28). Автор соответствующего иска считает, что применение данных указателей не регламентировано нормативными актами, в итоге региональные власти устанавливают знаки по своему усмотрению, чем нарушают права автовладельцев. Иск, как сообщается, направил партнер юридической компании "ФБК Право" Александр Ермоленко.

"Есть решение этой проблемы другое, реальное, оно тоже гипотетически может встретить сопротивление, но оно более реализуемо, чем попытка отменить вообще запрещающие знаки. Вместо задержания транспортного средства, которое в народе называется эвакуацией, по статье 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) в качестве обеспечительной меры оставить блокировку колес", — сказал Лысаков РИА Новости.

Он пояснил, что в этом случае, водитель, оставивший машину на непродолжительное время в неположенном месте, чтобы забежать, например, в аптеку за лекарством или в киоск за цветами, в случае обнаружения, что колеса заблокированы, обращается в соответствующую контору, возвращается с сотрудником, платит за разблокировку и если это платная стоянка, то оплачивает стоимость стоянки. После чего уезжает на своем автомобиле. В этом случае эвакуация не нужна.

При этом, по его словам, за такие очевидные и понятные нарушения, как стоянка на остановках общественного транспорта, на тротуарах, ближе пяти метров к пешеходному переходу, на перекрестках, в тоннелях и т.д., обеспечительная мера в виде эвакуации сохраняется.

"В этих случаях машину надо убирать, если водитель не подошел. Если подошел до момента, как эвакуатор тронулся с места, то он может забрать машину и за ним остается оплата штрафа. Оставить эвакуацию только, когда машина реально мешает – то, что прописано четко в ПДД", — отметил депутат.

Лысаков подчеркнул, что это идея, которая требует детальной проработки и обсуждения, чтобы "выстрел не был холостым". "Можно внести это, но это встретит яростное сопротивление и не будет принято. Надо провести подготовительную работу, провести соответствующие круглые столы с депутатами, которые доложат обстановку с парковками в регионах, изучить общественное мнение. Я хочу это вывести на уровень обсуждения в Думе до внесения законодательной инициативы", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что недостаток, который описан в иске, имеет место и правовая неопределенность и нечеткость критериев развязывает руки чиновникам. "Как раз эти знаки ставятся зачастую бессмысленно. Есть ГОСТы, но они, к сожалению, не достаточно объемны, не достаточно четкие и исчерпывающие, что действительно позволяет чиновникам расставлять запрещающие знаки в местах, где такая установка не соответствует не только элементарному здравому смыслу, но и является абсолютно абсурдной", — сказал Лысаков и привел в пример ситуации, когда знаки, запрещающие парковку, ставятся у парковочных карманов, в спальных районах, где нет никаких пробок, на тупиковых улицах, где нет движения.

"Это говорит о том, что вместо организации дорожного движения чиновники занимаются коммерцией. Коммерциализация этого процесса стала возможной благодаря тому, что нет исчерпывающих критериев расстановки запрещающих знаков, которые, в свою очередь, ущемляют права и свободы граждан. Конечно, они должны быть регламентированы", — отметил депутат.

Он также добавил, что должна быть продолжена работа Росстандарта и МВД над разработкой четких критериев и стандартов расстановки этих запрещающих знаков.