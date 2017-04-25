Социологи выяснили, что россияне думают о роли отца в семье

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Большинство россиян (72%) считают, что отец может не хуже матери ухаживать за маленьким ребенком и вести домашнее хозяйство, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно приводимым данным, 34% опрошенных однозначно согласны с подобных утверждением, еще 38% скорее согласны. В то же время, 26% респондентов не считают, что отец может ухаживать за маленьким ребенком так же хорошо, как и мать. По данным опроса, 42% опрошенных россиян считают нормальным, когда после рождения ребенка мать выходит на работу, а отец ухаживает за новорожденным; не согласны с этим 56%.

Респонденты также выразили мнение (60%), что в настоящее время СМИ воспитывают у молодежи ответственное отношение к отцовству, не согласны с этим утверждением 32%. Как гласят данные ВЦИОМ, 44% опрошенных заявили, что отношения отцов и детей в настоящее время стали более доверительными, чем это было 50 лет назад, об обратном мнении заявили 46% респондентов.

По данным всероссийского центра изучения общественного мнения, 48% россиян придерживаются мнения, что важнее, чтобы отец хорошо материально обеспечивал детей, а не занимался их воспитанием; противоположно высказались 46% респондентов. Кроме того, 89% опрошенных заявили, что, несмотря на отношения между родителями после развода, мать не должна ограничивать общение детей с отцом, противоположного мнения придерживаются 9%.

Как сообщает ВЦИОМ, более половины россиян (59%) заявили, что не имеют знакомых семей, где функции по воспитанию детей выполнял бы отец. В то же время, 19% заявили, что у них есть знакомые, где мать и отец в равной степени зарабатывают деньги, но воспитанием занимается в основном отец. Почти каждый десятый (11%) заявил, что знает полные семьи, где зарабатывает в основном женщина, а отец ведет домашнее хозяйство и воспитывает детей. По данным ВЦИОМ, 14% опрошенных заявили, что знают семьи, в которых мужчина самостоятельно или при помощи родственников воспитывает детей.

Отвечая на вопрос о том, какие положительные качества формирует в первую очередь отцовское воспитание, россияне чаще всего называли уважение к женщине (41%), мужество и отвагу (32%), ответственность и умение держать слово (30%), трудолюбие (16%), целеустремленность (11%).

Распределение ролей

"Вопросы гендерного распределения ролей в течение многих лет обсуждались в контексте предоставления женщинам равных с мужчинами прав и возможностей для самореализации. В то же время… произошли значимые изменения в распределении семейных обязанностей между супругами. От отцов все больше ожидают не только и не столько выполнения функций по материальному обеспечению членов семьи, сколько активного участия в воспитании детей на всех этапах их социализации", — приводятся слова директора по исследованиям ВЦИОМ Елены Михайловой.

Она также отметила, что представленные в СМИ образы далеко не всегда способствуют формированию ответственного отношения к отцовству у подрастающего поколения, и подчеркнула, что повышение социального статуса отца является актуальной задачей, решение которой является важнейшим условием укрепления института семьи.

Инициативный всероссийский опрос проведен 14-15 апреля 2017 года среди 1200 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.