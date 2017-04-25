Фестиваль воздушных змеев "Пестрое небо" в Царицыно пройдет 27-28 мая

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Фестиваль воздушных змеев "Пестрое небо" пройдет в столичном музее-заповеднике "Царицыно" 27-28 мая, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Пестрое небо" пройдет 27-28 мая с 12.00 до 19.00, площадкой для запуска змеев станет берег Нижнего Царицынского пруда. Организаторы ожидают, что фестиваль посетят около 15 тысяч человек.

"Небо над парком "Царицыно" украсят 20 гигантских воздушных змеев различных форм и расцветок: осьминог, сова, медведь, рыбы и другие. Длина каждого — около 20 метров. В этом году на фестивале впервые запустят 30-метрового воздушного кита, он самый большой в России", — приводятся слова пресс-службы "Царицыно" на портале.

Любой желающий сможет запустить на фестивале собственного змея или взять его бесплатно напрокат. Также для гостей устроят мастер-класс по изготовлению воздушных змеев. Традиционно на фестивале выступит профессиональная пилотажная группа, которая будет управлять спортивными змеями. Одним из ключевых моментов мероприятия станут бои на традиционных японских воздушных змеях роккаку, цель состязания заключается в том, чтобы лишить змея противника стабильности в воздухе и заставить его приземлиться. В бою принимают участие шесть "пилотов".

Фестиваль "Пестрое небо" впервые состоялся в 2003 году, а с 2012 года он проводится в музее-заповеднике "Царицыно" два раза в год.