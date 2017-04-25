Медведев призвал подрядчиков отвечать за качество построенных дорог

ОМСК, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал строителей дорог отвечать за их качество, отметив, что в противном случае к подрядчикам необходимо применять меры ответственности.

"По поводу дефектов, которые были выявлены по итогам зимы (в Омской области), зимы у нас суровые, снега много, тем не менее, есть гарантийные обязательства подрядчиков, там, где выявленные дефекты являются следствием некачественного проведения работ, необходимо в рамках гарантийных сроков все это исправить", — заявил Медведев на совещании по вопросам дорожного хозяйства.

"Пусть подрядчики все сделают, в противном случае нужно применять к ним меры ответственности", — сказал премьер-министр.

Как отмети глава кабинета министров, "нам не нужны дороги, которые монтируются на несколько месяцев". "Нужно, конечно, не деньги освоить, а работы выполнить в положенные сроки, осваивать деньги у нас, к сожалению умеют, в том числе и дорожники, а нам нужны качественно выполненные работы по восстановлению дорог", — подчеркнул Медведев.