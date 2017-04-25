Медведев заявил, что ситуация с дорогами далека от идеальной

ОМСК, 25 апр — РИА Новости. Ситуация с дорогами в России далека от идеальной, 40% региональных трасс соответствует требованиям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Ситуация и в стране, и, кончено, в Омской области она мягко говоря, далека от идеальной. Причём по федеральным трассам нам удалось в нормативное состояние привести более 70% сети. Это, что называется, то движение, которое наметилось в последние годы. Но по региональным дорогам ситуация гораздо хуже. Лишь порядка 40% соответствует эксплуатационным требованиям", — заявил Медведев на совещании по вопросам дорожного строительства Омской области.

Медведев отметил, что во время своих поездок по стране старается сам садиться за руль, что позволяет ему оценить качество дорог. "Во время поездок я всегда стараюсь сесть за руль и вместе с губернатором проехать, посмотреть, как выглядят дороги. Почувствовать, что называется, на своих ощущениях, что происходит, есть ли изменения", — рассказал премьер.