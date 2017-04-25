Роспотребнадзор рассказал, где повышена заболеваемость гриппом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Только в одном регионе РФ зафиксировано превышение заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На 16-й неделе продолжается снижение заболеваемости, и по совокупному населению превышение порогов на 20% отмечено только по Республике Карелия", — заявила Попова. По ее словам, среди детей до двух лет превышение зафиксировано в двух регионах, от трех до шести лет – в трех субъекта Российской Федерации.

"Среди школьников превышение только в двух регионах: Республике Карелия и Челябинской области, среди взрослых превышений не зарегистрировано", — отметила глава Роспотребнадзора.