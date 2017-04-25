ГП прорабатывает вопрос о создании экологической прокуратуры в Арктике

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Генпрокуратура РФ прорабатывает вопрос о создании специализированной прокуратуры по надзору за исполнением экологического законодательства в Арктике, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о законности и правопорядке в 2016 году.

"В настоящее время генеральной прокуратурой Российской Федерации прорабатывается вопрос о создании специализированной прокуратуры для осуществления надзора за исполнением экологического законодательства в Арктической зоне", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Как подчёркивает генпрокурор, возглавляемое им ведомство обращает "пристальное внимание на исполнение природоохранного законодательства в Арктике".