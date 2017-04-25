Собянин рассказал о темпах строительства мостов и тоннелей в Москве

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более десятка эстакад, мостов и дорожных тоннелей построят в разных районах Москвы в течение 2017 года, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.

"В течение 2017 года будет открыто больше десятка новых эстакад, мостов и дорожных тоннелей в разных районах Москвы", — сказал Собянин, комментируя вопрос агентства о планах московских властей в транспортном развитии на ближайшие годы.

Как отметил Собянин, 2017 год по праву стал годом Московского метро. Ранее для горожан открылись три станции Калининско — Солнцевской линии, а уже осенью запустят сразу пять новых станций на участке от "Делового центра" до "Петровского парка".

"Дальше на очереди участок Солнцевской линии до "Рассказовки", станция "Ховрино" на севере Москвы и продление Люблинско — Дмитровской линии до "Селигерской". Итого в планах – ни много, ни мало, – 42 километра линий и 19 новых станций метро, рядом с которыми живут или работают больше одного миллиона москвичей", — сказал мэр города.

Градоначальник отметил, что не все новые станции откроют к Новому году, но основные строительные работы постараются завершить в этом году.

Мэр напомнил, что в апреле на Таганско-Краснопресненскую линию вышел долгожданный поезд нового поколения "Москва" со сквозным проходом через все вагоны. Количество поручней в поездах увеличили на 30%, а для инвалидных колясок добавили специальные места. Кроме того, составы оборудованы интерактивными табло и USB-разъемами для зарядки гаджетов. Кроме этого, с 1 мая текущего года интервал движения поездов "Ласточка" на МЦК сократится в час пик до 5 минут и составит 10 минут в остальное время. К октябрю трамвайные маршруты вновь вернутся на благоустроенную площадь Тверской заставы вблизи Белорусского вокзала. По проекту линия трамвайных путей пройдет от Лесной улицы до Белорусского вокзала с пересечением 1-й Тверской-Ямской улицы.