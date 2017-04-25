Собянин рассказал, когда завершится реконструкция улиц в центре Москвы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Реконструкцию улиц в историческом центре Москвы по программе "Моя улица" могут завершить в течение двух-трех лет, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

"По большому счету, благоустройство города не является программой на несколько лет. Это – постоянный процесс улучшений. Чтобы люди чувствовали себя комфортно, и через 50, и через 100 лет на улицах Москвы надо будет высаживать деревья, ремонтировать фасады, решать множество других проблем. Причем некоторые из них мы сегодня и представить себе не можем", — рассказал Собянин РИА Новости.

Собянин напомнил, что, к примеру, еще 10 лет назад в столице никто не думал о городском Wi-Fi. "Но появились смартфоны, и теперь стоит задача создать бесплатную сеть сначала внутри Садового кольца, а затем и в других районах города", — пояснил градоначальник.

"Программа "Моя улица" – тоже проект не на год-два. Тем не менее, надеюсь, что в течение 2-3 ближайших лет мы сможем завершить реконструкцию основных улиц исторического центра", — сказал Собянин.

После этого, по словам мэра, городу предстоит благоустраивать небольшие улицы, переулки и жилые районы, "в которых протекает повседневная жизнь большинства москвичей".

"Уже в этом году мы определили несколько десятков "знаковых мест" – популярных бульваров, площадей, скверов во всех округах Москвы, которые будут благоустроены не хуже, чем центральные улицы. Например, в Зеленограде планируем реконструировать площадь Юности, а на востоке – Сиреневый бульвар", — уточнил Собянин.

Масштабный проект благоустройства "Моя улица" первоначально подразумевал фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысяч). В рамках программы в 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59. В 2017 году в программу благоустройства вошло более 80 городских территорий, в частности, планируется благоустроить район строящегося парка "Зарядье", завершить реконструкцию Садового и Бульварного колец и Тверской улицы. Также в Москве появится новая площадь – Хохловская и благоустроенная площадь Тверской заставы.