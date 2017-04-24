Минобрнауки обещает, что никаких изменений в ЕГЭ в ближайшие годы не будет

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Никаких изменений в ЕГЭ в ближайшие годы не предвидится, все предложения по модернизации экзамена должны пройти предварительное широкое экспертное и общественное обсуждение, сообщили в пресс-службе Минобрнауки, комментируя предложение Минэкономразвития о введении ЕГЭ по новым технологиям.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин предложил ввести в РФ внутри единого госэкзамена тестирование по новым технологиям. Он отметил, что вся система образования, в первую очередь, в школе должна быть нацелена на развитие у нового поколения навыков XXI века.

"В министерство поступают различные предложения о модернизации итоговой аттестации в школе, но подчеркнем, что какие-либо изменения в ЕГЭ не могут происходить без предварительного широкого экспертного и общественного обсуждения, а также без процесса апробации. В ближайшие годы никаких изменений в этой части не запланировано", — говорится в сообщении.