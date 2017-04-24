Путину рассказали о создании планера, который облетит Землю за 120 часов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Бизнесмен и член попечительского совета Русского географического общества Виктор Вексельберг рассказал президенту России Владимиру Путину о планах по строительству планера, который совершит беспосадочный полет вокруг Земли за 120 часов.

По словам Вексельберга, планер сможет перемещаться на высоте 16 километров, а этот полет позволит установить мировой рекорд. Предприниматель заверил главу государства, что технологии для строительства такого безмоторного судна есть, они включают конденсаторы и аккумуляторы нового поколения.

Вексельберг заявил, что это задача на ближайшие два года. "И мы уверены, что построим", — добавил он.

В марте знаменитый российский путешественник Федор Конюхов рассказал о том, что на Ставрополье он готовится к новым мировым рекордам. Как сообщали местные СМИ, Конюхов собирается подняться на планере на 16 тысяч метров, затем облететь на нем земной шар за 120 часов без посадки и дозаправки. По его словам, днем специально сконструированный аппарат будет лететь за счет установленных на крыльях солнечных батарей, а ночью — за счет потоков воздуха.