Путин на заседании РГО: приходится смотреть, чтобы Россию не съели

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, услышав на заседании попечительского совета Русского географического общества о поедании морскими ангелами морских чертей, отметил, что за происходящим в природе наблюдать очень полезно, и ему тоже приходится смотреть, чтобы никто не съел РФ.

В ходе доклада о реализации проекта РГО "Изучение подводного мира арктических вод России" Путину рассказали и показали кадры из фильма, на которых, в частности, морские ангелы питаются морскими чертями.

"Я так понимаю, одна медуза ест другую?", — уточнил Путин.

"Да, эти медузы питаются другими медузами, 70% диеты", — рассказали главе государства.

"А вторая картинка? Где моллюск-ангел, он поедает чертика?", — спросил президент.

"Да, морские ангелы поедают морских чертей", — ответил собеседник.

"То, чем я занимаюсь, надо будет поближе познакомиться с вашими результатами работы… Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел, оглядываться по сторонам. Посмотреть, что в природе происходит, очень полезно", — сказал Путин.