В Москве на фасаде Манежа покажут световое шоу "Письма Победы"

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Световое шоу, созданное по мотивам военных писем, покажут на фасаде здания Манежа с 1 по 9 мая, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Через письма авторы проекта попробуют передать эмоциональную хронологию войны. Люди станут свидетелями блокады Ленинграда и битвы за Москву, примут участие в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Европы и сражении за Берлин", — говорится в сообщении.

Зрители увидят не просто набор иллюстраций на тему Победы, а яркие образы и события, которые будут выстроены в хронологической последовательности. Особенностью шоу станет использование технологии видеомэппинга, с помощью которого можно задействовать архитектурные детали здания, на которое проецируется изображение. К примеру, фронтон Манежа на некоторое время окажется отрывным календарем, фасад будет гореть, а колонны – рушиться.

Представление будет проходить каждый вечер с 1 по 9 мая с 21.00 до 23.00.

Еще несколько таких световых шоу пройдут в Москве по случаю 870-летию столицы и Году экологии, также их посвятят спортивной и литературной Москве.