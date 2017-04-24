Липецкие власти направят более 300 млн рублей на создание комфортной среды

ЛИПЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Власти Липецкой области направят около 316 миллионов рублей в 2017 году на формирование комфортной городской среды, большая часть средств — 210 миллионов рублей будет направлена на благоустройство дворовых территорий, остальное — на приведение в порядок мест массового отдыха, сообщает пресс-служба областной администрации.

"На реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" Липецкая область из федерального бюджета получит 170,6 миллиона рублей. На условиях софинансирования регион добавит еще 145,3 миллиона рублей",- говорится в сообщении.

В настоящее время, утвержден план реализации проекта, создана межведомственная комиссия по контролю и координации мероприятий государственной программы Липецкой области и муниципальных программ, направленных на формирование комфортной городской среды. Сформированы минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворов, а также условия участия жителей в проекте.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев уделяет особое внимание внедрению комплексного подхода к благоустройству. "Обустроить жизнь на конкретной улице, у конкретного дома — для этого и нужна местная власть. Необходимо, чтобы к работе подключались предприниматели и жители, чтобы каждый вложил свою долю труда, совести, интереса", — цитирует пресс-служба слова Королева.

Другие новости региона читайте здесь