География служит основой формирования патриотизма, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Географическая наука является основой в формировании патриотизма и национальной идентичности, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на заседании попечительского совета Российского географического общества.

"Наряду с историей Отечества, русским языком, литературой, география служит основой формирования патриотических ценностей, культурной, национальной идентичности и самосознания", — сказал Путин.

Он также отметил позитивный пример в работе Минобрнауки, которое в тесном контакте с экспертным и педагогическим сообществом готовит изменения в федеральные образовательные стандарты по географии и, по его словам, в целом понимает всю значимость географической науки и просвещения для страны и для каждого гражданина.

Путин также подчеркнул важную роль инициатив РГО, которое стало заметным участником общественной жизни страны. Так, например, он напомнил, что благодаря РГО был возрожден съезд учителей географии, где запустили масштабную дискуссию о современных подходах к преподаванию этой науки в школах и вузах, а ее результатом стала концепция развития географического образования в России.

"Это уже такой концептуальный документ, влияющий на целую сферу в нашей стране", — отметил глава государства.