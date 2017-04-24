С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил учредить в России День географа.

"Ученые-географы, исследователи, путешественники во все времена вносили огромный вклад в укрепление гуманитарных связей, и, конечно, неоценимы их заслуги перед родной страной, перед Россией. При этом так сложилось, что у них до сих пор нет своего профессионального праздника. Я думаю, вы со мной согласитесь, можно было бы это поправить — внести в российский календарь знаменательных дат День географа", — сказал Путин, выступая на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

Президент добавил, что следует также включить "заслуженный географ Российской Федерации" в перечень почетных званий страны. "Это подчеркнет значимость профессии, повысит статус представителей географической науки и, главное, будет способствовать популяризации самой географии, вовлечению в изучение родной страны, ее природы, истории еще большего числа людей", — отметил Путин.

Путин возглавляет попечительский совет РГО.