Почти половина молодежи против запрета занимать пост президента два срока

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Почти половина российской молодежи (47%) считает неправильным и ненужным запрет президенту занимать свой пост больше двух сроков подряд, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Опрос показал, что обычно за ходом избирательный кампаний следит чуть более трети молодежи (36%). Большинство (62%) заявили, что электоральной кампанией не интересуются.
Почти половина российской молодежи (48%) считает, что выборы в их регионе обычно проходят честно. О массовых подтасовках на голосовании говорят 31% участников опроса, 20% затруднились ответить. Большинство молодых людей (86%) выступают за избрание глав региона жителями прямым голосованием, только 10% нравится, когда губернаторов выбирают депутаты законодательного собрания.
Согласно результатам исследования, избирательное право с 18 лет поддерживают 65% молодых людей. Треть респондентов (32%) считают, что право участвовать в выборах нужно предоставлять в другом возрасте. Большинство молодежи (73%) назвали Государственно думу нужным органом государственной власти, обойтись без которого невозможно, и 20% считают ее лишней и ненужной.
Опрос был проведен 1–15 марта среди жителей России от 17 до 34 лет, в нем приняли участи 4 тысячи человек. Статпогрешность для каждой группы не превышает 3,8%, для общей выборки – 1,9%.