Почти половина молодежи против запрета занимать пост президента два срока

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Почти половина российской молодежи (47%) считает неправильным и ненужным запрет президенту занимать свой пост больше двух сроков подряд, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Противоположной точки зрения придерживаются 42% молодых людей. При этом более половины опрошенных (52%) допускают для себя возможность проголосовать на выборах президента России (необязательно в 2018 году) за женщину, 43% такую возможность исключают.

Опрос показал, что обычно за ходом избирательный кампаний следит чуть более трети молодежи (36%). Большинство (62%) заявили, что электоральной кампанией не интересуются.

Почти половина российской молодежи (48%) считает, что выборы в их регионе обычно проходят честно. О массовых подтасовках на голосовании говорят 31% участников опроса, 20% затруднились ответить. Большинство молодых людей (86%) выступают за избрание глав региона жителями прямым голосованием, только 10% нравится, когда губернаторов выбирают депутаты законодательного собрания.

Мнения молодежи о графе "против всех", которую исключили на президентских выборах, разделились: 49% считают, что она сейчас не нужна, и 46% говорят о ее необходимости.

Согласно результатам исследования, избирательное право с 18 лет поддерживают 65% молодых людей. Треть респондентов (32%) считают, что право участвовать в выборах нужно предоставлять в другом возрасте. Большинство молодежи (73%) назвали Государственно думу нужным органом государственной власти, обойтись без которого невозможно, и 20% считают ее лишней и ненужной.

Опрос был проведен 1–15 марта среди жителей России от 17 до 34 лет, в нем приняли участи 4 тысячи человек. Статпогрешность для каждой группы не превышает 3,8%, для общей выборки – 1,9%.