В Госдуму внесен законопроект о наказании за незаконное обогащение

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, который вводит в Уголовный кодекс новый состав преступления — "незаконное обогащение" и предусматривает максимальное наказание по этой статье до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы незаконного обогащения.

"В качестве основы предлагаемых изменений, законопроектами в первую очередь предусматривается распространение юрисдикции Российской Федерации в отношении деяния, предусмотренного статьей 20 Конвенции ООН против коррупции ("незаконное обогащение"), а также включение в Уголовный кодекс РФ нового состава преступления — "Незаконное обогащение", определяемого как значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что вводимая статья предполагает дифференциацию и наличие специальных составов в зависимости от должности лица и от объема незаконного обогащения.

В частности, общая часть преступления карается штрафом в размере до пятикратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере не менее одной второй суммы незаконного обогащения.

То же деяние, совершенное лицами, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления, будет наказываться штрафом в размере до десятикратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере не менее двух третьих суммы незаконного обогащения.

Такие же деяния совершенные в крупном размере — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет и со штрафом в размере двукратной суммы незаконного обогащения.

"Совершенные же в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере пятикратной суммы незаконного обогащения", — говорится в пояснительной записке.