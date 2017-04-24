Парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Москвичи в майские праздники – 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая – смогут бесплатно пользоваться парковкой, исключением станут плоскостные парковки со шлагбаумами, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Мы просим автомобилистов соблюдать правила парковки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобства другим участникам дорожного движения", — приводит портал слова руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова.

Он рассказал, что традиционно интенсивность движения на дорогах столицы в майские праздники снижается, поскольку жители уезжают на выходные за город. Поэтому бесплатная парковка не осложнит дорожную ситуацию. При этом Ликсутов добавил, что плоскостные платные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.