Тотальная нетерпимость: Песков рассказал о борьбе с коррупцией в России

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Целью антикоррупционной политики является создание тотальной нетерпимости к проявлениям коррупции, при этом такая работа РФ ведется на постоянной основе и имеет определенные успехи, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в понедельник в Петербурге проведет встречу с членами Совета законодателей, где обсудит с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным вопросы совершенствования законодательства о противодействии коррупции.

"Что касается самого процесса борьбы с коррупцией, уже, по-моему, ясно, что это не набор каких-то разовых акций, а это действительно планомерная работа, которая имеет своей главной целью создание атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях", — сказал Песков.

Он отметил, что результаты дискуссии Совета законодателей по этой теме, безусловно, будут озвучены участниками дискуссии.

"Что касается оценок Кремля, то они хорошо известны. Ведется планомерная работа, достаточно методическая. Безусловно, существуют определенные резервы для совершенствования нашего антикоррупционного законодательства, хотя эта работа тоже ведется на постоянной основе, и здесь есть определенные и заметные достижения", — сказал пресс-секретарь главы государства.

"Мне кажется, в этом плане мы прошли хорошее расстояние, хотя еще раз повторяем, эта работа постоянна, она никак не ограничена во времени", — добавил Песков.