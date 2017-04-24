Песков прокомментировал сообщения о гонениях на геев в Чечне

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В Кремле нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Путин принял Кадырова в Кремле 19 апреля. В ходе беседы глава республики заверил Путина, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер. Люди, о которых в них сообщается, в результате оказываются живы и здоровы. После этого журналисты, которых Кадыров уличил в провокации, сами обвинили главу Чечни в том, что он солгал президенту.

"У нас нет никаких оснований считать, что Кадыров мог представить какую-то неверную информацию главе государства. Дело в том, что помимо всего прочего, президент руководствуется информацией, которую он получает по линии специальных служб, правоохранительных органов, федеральной службы безопасности. И каких-либо обращений граждан, о которых указывается в упомянутом вами сообщении СМИ, не было, и поэтому у нас нет никаких оснований говорить о наличии тех фактов, о которых упоминается", — заявил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к сообщениям СМИ о том, что Кадыров солгал президенту во время встречи в Кремле.

"Кроме того, сам глава республики Чечня Рамзан Кадыров достаточно однозначно назвал эти сообщения клеветой, и до тех пор, пока не будет каких-то персонифицированных заявлений на этот счет, не абстрактных обезличенных, а персонифицированных, мы не имеем никаких оснований не доверять главе республики", — добавил Песков.