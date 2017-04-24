Минэкономразвития предлагает ввести ЕГЭ по новым технологиям

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Минэкономразвития будет предлагать ввести в РФ внутри единого госэкзамена тестирование по новым технологиям, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

"Тема образования, мы тоже когда готовим план действий (правительства на 2017-2025 годы), у нас целый раздел посвящён образованию, там есть ряд моментов, которые направлены на новое качество образования. Например, мы будем предлагать внутри ЕГЭ ввести ЕГЭ по технологиям. Это одна из таких вещей, которая будет тестировать новые навыки", — сказал Орешкин.

Он отметил, что вся система образования, в первую очередь, в школе должна быть нацелена на развитие у нового поколения навыков XXI века.

"Нельзя научить тому, что будет через пять лет, но можно заложить в человека способность обучаться, способность восприятия информации. Все, что связанно с обработкой информации, ее анализом, коммуникациями — очень важно. И сдвиг в системе образования в эту сторону будет давать максимальный эффект на темпы роста уже через 5-7 лет", — добавил министр.