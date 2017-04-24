В Москве полиция проведет антинаркотический рейд в местах досуга подростков

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Полицейские проведут антинаркотический рейд в рамках операции "Дети России-2017" для выявления несовершеннолетних наркоманов в московских заведениях, а также тех, кто подстрекает их употреблять наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"В рамках операции "Дети России-2017" будут организованы рейдовые мероприятия по проверке мест массового скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждений с целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ, а также выявления подростков, употребляющих вышеуказанные вещества без назначения врача", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские также проверят места жительства несовершеннолетних, которые уже стоят на профилактическом учёте из-за наркотиков. Кроме того, полицейские отправятся в школы и другие образовательные учреждения, чтоб рассказать подросткам о вреде наркотиков и ответственности за их незаконный оборот.

"Основной целью операции является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, а также повышение уровня осведомленности о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте", — подчеркнули в полиции.