Лолита посмеялась над опубликованным СБУ откровенным фото

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Певица Лолита Милявская посмеялась над откровенным фото, которое Служба безопасности Украины выложила в официальном аккаунте в Twitter.

"В моей семье с сегодняшнего дня все смеются", — сказала Лолита в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Снимок в соцсети нашел муж певицы.

"Я честно посмотрела – но грудь-то не моя!", — прибавила Милявская.

Лолита с иронией отметила, что после публикации такого снимка СБУ "показала всю мощь своего существования", раз направила свое внимание на российскую певицы.

В воскресенье украинские власти сняли Лолиту Милявскую с поезда, запретив ей въезд в страну на три года из-за поездки в Крым в 2015 году. Артистка ехала на Украину, чтобы навестить больного ребенка.

Общественная палата России обратилась в Совет по правам человека ООН и к комиссару Совета Европы с просьбой оценить запрет Киева на въезд на Украину российских артистов, включая Лолиту Милявскую.