В акции "Георгиевская ленточка" примут участие почти 90 стран

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Почти 90 стран мира примут участие в акции "Георгиевская ленточка" в 2017 году, сообщил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Старт акции "Георгиевская ленточка" Киселев объявил в понедельник в своем видеообращении на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной акции.

"Сегодня большая честь продолжать уже сложившуюся традицию, ставшую не только Всероссийской, но и международной. С сегодняшнего дня и по 9 мая ленточку можно получить почти в 90 странах мира", — сказал Киселев.

Как рассказал, в свою очередь, замглавы Россотрудничества Александр Радьков, акция из года в год становится все масштабнее и популярнее. Большую часть ленточек планируется раздать в странах СНГ. По его словам, наибольший интерес к акции проявляют в Молдавии, Белоруссии, Армении, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и Туркмении. В Европе традиционно наиболее масштабно акция будет проходить в Сербии, Болгарии, Германии, Италии, Словакии и Греции. Также большой интерес к акции проявили во Вьетнаме, Иордании, Ливане, Турции, Израиле, Индии и Китае.

"В этом году в Северной Америке акция масштабно пройдет в США — это Вашингтон и Нью-Йорк. Также присоединилась Канада. В Латинской Америке акция пройдет в Аргентине, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В этом году впервые акция "Георгиевская ленточка" пройдет в представительствах Россотрудничества в Афганистане, Македонии и Черногории", — сказал Радьков.

Как рассказала руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, особенность акции этого года — опрос об истории георгиевской ленточки, который будут проводить волонтеры, прежде чем выдать ее желающим.

"Если человек не может ответить на эти вопросы, то мы будем давать листовку, где с одной стороны описана история появления георгиевской ленточки, а с другой стороны — памятка о том, как правильно ее носить. После этого человек получит свою георгиевскую ленточку", — сказала она.

Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. Акция в 2015 году стала самой масштабной за всю историю проекта. Она объединила 85 регионов РФ и 76 стран.

Исторически это лента орденов святого Георгия и Георгиевской медали, лента солдатского ордена Славы и медали "За победу над Германией". Учрежденный императрицей Екатериной Великой орден святого Георгия объединил столетия. Орденами с черно-оранжевой лентой были награждены выдающиеся полководцы — Суворов, Кутузов, Барклай де Толли, Жуков, Рокоссовский и Малиновский, тысячи героев Отечественной войны 1812 года и Первой Мировой войны. С 1942 года Георгиевская лента стала знаком гвардейских частей флота, а в 1943 Георгиевские цвета стали цветами солдатского ордена Славы — награды за личное мужество, которую получили более миллиона воинов.