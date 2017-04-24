Ректор КФУ отреагировал на слова о выражении ему недоверия

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости, Максим Грознов. Назначение и снятие с должности ректора Крымского федерального университета (КФУ) находится в плоскости правительства РФ, а не властей Крыма, сказал в понедельник журналистам ректор КФУ Сергей Донич, комментируя заявление Сергея Аксенова о выражении ему недоверия.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что инициирует проведение заседания возглавляемого им Наблюдательного совета Крымского федерального университета (КФУ) с целью выражения недоверия ректору вуза Сергею Доничу, текст заявления Аксенова имеется в распоряжении РИА Новости. Заседание пройдет 5 мая.

"У меня есть руководство в лице министра (образования РФ — ред), есть правительство России, мое назначение, как и снятие, осуществляется председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым. За выходные ничего не поменялось", — сказал на пресс-конференции Донич.

В структуру КФУ входит семь высших учебных заведений, семь колледжей и несколько научных организаций. Он был создан в 2014 году, ректором был назначен Сергей Донич.

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