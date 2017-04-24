Семьям погибших под Челябинском шахтеров выплатят по миллиону рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. АО "Южуралзолото Группа Компаний" выплатит компенсации по 1 миллиону рублей семьям горняков, погибших в шахте "Центральная" в Челябинской области, сообщила пресс-служба компании, которой принадлежит шахта.

Двое рабочих погибли в воскресенье при обрушении на шахте "Центральная" АО "Южуралзолото ГК". Более 160 горняков было эвакуировано, извлеченный из-под завалов рабочий доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".

"Мы заинтересованы, чтобы расследование прошло объективно и были выяснены все обстоятельства несчастного случая. Помощь семьям погибших будет оказана. Предприятие АО "ЮГК" выплатит компенсацию семьям погибших в размере 1 миллиона рублей и другие выплаты, предусмотренные российским законодательством", — цитирует пресс-служба управляющего директора АО Романа Бергера.

По данным компании, трагедия произошла в воскресенье в 07.30 в шахте "Центральная" города Пласт: произошел несчастный случай на горизонте 700 метров в результате внезапного обрушения кровли горной выработки. Под завалом горной массы оказались три проходчика, двое погибли, третий был извлечен и доставлен в больницу.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава региона, уроженец Коркино 1989 года рождения в результате происшествия получил переломы двух ребер и малой берцовой кости. Самое опасное в его диагнозе — синдром длительного сдавления, который грозит серьезными осложнениями для почек, уточняет пресс-служба. В воскресенье он был доставлен из Пластской горбольницы на реанимобиле в челябинскую областную больницу.